Guerra in Israele, Tajani: "L'Italia e tra i Paesi che stanno facendo di più per i civili di Gaza"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 "L'Italia sta facendo il possibile. Abbiamo mandato la nave ospedale, stiamo trattando per installare l'ospedale da campo, abbiamo mandato beni di prima necessità e abbiamo anche dato disponibilità a curare i civili di Gaza in Italia o negli Emirati Arabi Uniti. Nella conferenza sugli aiuti a Gaza di Parigi abbiamo ricevuto il ringraziamento dell'Autorità Nazionale Palestrinese. Possiamo fare di più, ma l'Italia è tra Paesi che stanno facendo di più per i civili palestinesi. Ciò non siginifica stare dalla parte di Hamas, ma sostenere il popolo palestinese che è vittima dell'attacco di Hamas alla popolazione civile di Israele" lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'apertura della Settimana della Cucina Italiani alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev