Guerra in Israele, Schlein: "Dal Pd nessuna ambiguità, siamo per due popoli due Stati"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 "Abbiamo chiesto un cessato il fuoco umanitario immediato, a tutela di tutti i civili che stanno morendo sotto le bombe. Abbiamo chiesto di liberare senza condizioni tutti gli ostaggi e speriamo che questo accordo raggiunto porti presto alla liberazione di tutti. Abbiamo chiesto tutti gli aiuti umanitari necessari alla popolazione palestinese che, ricordiamolo, viveva in condizioni inaccettabili anche prima dell'attacco terroristico che abbiamo condannato con fermezza. Abbiamo chiesto di riprendere il filo del percorso di pace, della soluzione politica, che è quella dei due popoli e due Stati che si rispettino e che possano vivere in pace e in sicurezza. La nostra posizione è chiara e senza ambiguità " lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo all'evento l'Europa di Domani, organizzata dal quotidiano Domani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev