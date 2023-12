Guerra in Israele, Papa Francesco: "Si fermi la strage di innocenti e si liberino gli ostaggi"

(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 "Con l'aiuto di Dio diamoci da fare per che arrivi il giorno della pace. Si avvicini quel giorno in Israele e Palestina dove la guerra scuote la vita di quelle popolazione. Rivolgo loro un abbraccio, in particolare alle comunità cristiane di Gaza e alla parrocchia di Gaza e dell’intera Terra Santa. Porto nel cuore il dolore per le vittime dell’esecrabile attacco del 7 ottobre scorso e rinnovo un pressante appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio. Supplico che cessino le operazioni militari, con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti, e che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria aprendo all’arrivo degli aiuti. Non si continui ad alimentare violenza e odio, ma si avvii a soluzione la questione palestinese, attraverso un dialogo sincero e perseverante tra le parti, sostenuto da una forte volontà politica e dall’appoggio della comunità internazionale" lo ha detto Papa Francesco nella sua benedizione Urbi e Orbi per il giorno di Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev