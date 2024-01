Guerra a Gaza, Tajani: "Unica soluzione è due popoli due Stati"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 "Occorre ogni giorno compiere piccoli passi verso la pace. Noi crediamo nella soluzione due popoli e due Stati, ma non è facile. Si continua a comabttere e nessuna delle due parti in causa vuole abbracciare questa soluzione. Ma è l'unica per pace e stabilità in questo territorio. Insisterò con questo tema con i palestinesi e con gli israeliani" lo ha detto il ministro deglio Esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram, durante la sua visita istituzionale in Israele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev