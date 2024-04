Guerra a Gaza, Nethanyahu : "Colpiti involontariamente gli operatori umanitari"

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2024 "Purtroppo, si è verificato un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito involontariamente delle persone innocenti nella Striscia di Gaza. Cose che accadono in guerra.Siamo in contatto con i governi e faremo di tutto affinché ciò non accada più" lo ha detto il primo ministro di Israele in un video pubblicato sul suo profilo di X. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev