Guerini: "Imprescindibile per sviluppo, interesse strategico in mediterraneo allargato"

(Agenzia Vista) Genova, 28 settembre 2021 "Parliamo da alcuni anni di Secolo blu e in questo scenario il mare è per il pianeta, in particolare per l'Italia certamente un fattore imprescindibile, abilitante per lo sviluppo economico. E' una risorsa energetica, una infrastruttura strategica di trasporto, di comunicazione e patrimonio ecologico, riserva alimentare e un'indispensabile alleato nell'ultima sfida che porterà alla stabilità, all'ordine mondiale dei cambiamenti climatici". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in occasione dell'inaugurazione del Seafuture. Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev