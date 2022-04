Guerini: "Guardiamo con attenzione a quanto accade in Ucraina, continuare a sostenere Kiev"

(Agenzia Vista) Istanbul, 08 aprile 2022 "Guardiamo con impegno, preoccupazione, attenzione e speranza l'evoluzione della situazione in Ucraina. Spesso abbiamo avuto dichiarazioni della Russia che non si sono rivelate veritiere. La vittoria strategica che Putin immaginava non può essere conseguita. Ma credo che serva ancora attenzione e per questo dobbiamo continuare a lavorare con sanzioni e supporti a Kiev", così il ministro della Difesa Guerini a Istanbul. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev