Gualtieri: «Ora Roma puo rinascere»

(Agenzia Vista) «Affronteremo queste due ultime settimane di campagna elettorale come abbiamo fatto nei mesi precedenti: con grande umiltà, impegno, determinazione, apertura, capacità d'ascolto e affermando le nostre idee e visione. Come ho detto, siamo convinti che Roma può rinascere ed essere governata in modo efficiente, con una buona amministrazione e può tornare ad avere un ruolo di punta tra le grandi capitali europee e può mettersi alla guida di una stagione di rilancio per il Paese» lo ha detto Roberto Gualtieri, commentando il risultato del primo turno delle elezioni comunali a Roma dal palco del suo comitato elettorale.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev