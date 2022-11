Gualtieri: "Roma è più pulita, ma non come merita"

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2022 "La città è più pulita di come l'abbiamo trovata ma non ancora come merita. Va bene quello che stiamo facendo, lo spazzamento, l'aumento delle persone mettendo in strada più operatori. Ma se vogliamo pulire profondamente la città servono due cose che abbiamo iniziato a fare: nuovi impianti e una re ingegnerizzazione completa della raccolta che è il nuovo piano industriale di Ama, il nuovo contratto di servizio che stiamo per approvare". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il Rapporto alla città, del suo primo anno di governo, all'Auditorium Parco della Musica. Fb Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev