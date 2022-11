Gualtieri: “Per Giubileo abbiamo le risorse, aspettiamo Decreto di Meloni che le sblocchi”

(Agenzia Vista) Roma 23 novembre 2022 “Abbiamo le risorse potenzialmente utilizzabili per realizzare gli investimenti necessari per il Giubileo. Sono risorse significative, le abbiamo progettate e inviato formalmente il piano dettagliato che come Commissario ho predisposto, ma non possiamo ancora spenderle perché serve un Decreto del Presidente del Consiglio che le sblocchi e approvi il piano”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la 34° Assemblea Nazionale dell’Anci che si è svolta a Bergamo. / Youtube Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev