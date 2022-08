Gualtieri: No a Italia in mano alla destra peggiore d'Europa

(Agenzia Vista) Roma, 02 agosto 2022 "Noi mettiamo in campo cittadini e cittadine che vogliono dire no all'Italia in mano alla peggiore destra d'Europa. Noi non lo faremo accadere", le parole del sindaco di Roma Gualtieri all'inaugurazione della casa delle volontarie e dei volontari. / Fb Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev