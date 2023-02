Gualtieri: “Nel 2030 apriremo fermata Venezia, poi completamento nel 2033 linea Pantano-Farnesina”

(Agenzia Vista) Roma 2 febbraio 2023 “Siamo in grado grazie al finanziamento integrale, fondamentale fino a Farnesina, di far partire in parallelo gli scavi anche sull’altra tratta. Ha prodotto una accelerazione dei lavori anche di questa tratta, con un effetto virtuoso grazie al finanziamento del Governo. Apriremo Venezia per il 2030, speriamo nel 2033 di completare l’intera infrastruttura”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della visita al cantiere della stazione Porta Metronia della Metro C della Capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev