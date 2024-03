Gualtieri: "Grazie ai nostri interventi riusciamo a potare 70mila alberi all'anno a Roma"

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Questi interventi consentono anche di verificare ulteriormente la salute dell'albero, perché consentono di vedere se ci sono carie o altri agenti patogeni che compromettono la salute dell'albero. Siamo a via Cilicia per eseguire un sopralluogo ai lavori di potatura dei 54 platani che stiamo eseguendo, che si concluderà oggi. Approfittiamo della domenica ecologica per non dare troppo impatto sulla mobilità. Sono degli interventi del nostro piano di potature che ha preso adesso il ritmo adeguato al numero di alberi che ci sono a Roma. Pensate, noi abbiamo più di 300 mila alberi, adesso ne facciamo 70 mila l'anno. Prima se ne facevano 6 mila. Abbiamo decuplicato le risorse e anche il metodo, perché adesso tutti gli interventi sono proceduti dall'impegno di un agronomo che dà le indicazioni sul tipo di potatura adeguata per preservare al meglio l'albero, garantendo la qualità degli alberi e al tempo stesso naturalmente la sicurezza dei cittadini. Col Giubileo potremo anche rifare i marciapiedi e togliere finalmente quelle orribili reti pollaio che sono lì da troppi mesi. Abbiamo messo in bilancio le risorse per farlo in modo ordinario, ma ci vorranno tanti anni perché purtroppo anche i nostri marciapiedi come i nostri alberi scontano tantissimi anni di mancate manutenzioni. Questi sono sani per fortuna e questi non sono" lo ha detto il sindaco Gualtieri in un video su Instagram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev