Gualtieri: "Dopo due anni Roma è in movimento, un grande cantiere sociale"

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 "Dopo due anni Roma è una città in movimento, un grande cantiere, come era necessario, per recuperare il tempo perso: migliorare trasporti, qualità di vita della persona, rifare strade e metropolitane. Rendere Roma più moderna, più vivibile. Ma tra i cantieri più importanti c'è sicuramente quello sociale, perché Roma non lascia indietro nessuno" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della presentazione del rapporto della città dopo due di anni di amministrazione all'Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev