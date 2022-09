Gualtieri: Chi dice che è terzo o quarto polo non concorre per vincere, con destra regressione Paese

(Agenzia Vista) Roma 6 settembre 2022 “E’ una cosa oggettiva, non c’è il doppio turno o doppio voti, i collegi uninominali faranno la differenza chi arriva prima vince. Chi dice che è terzo o quarto polo per definizione non concorre a vincere, poi rischia di far vincere la destra. Se si vuole evitare la regressione del Paese con la destra contro Europa, diritti, Flat Tax, c’è solo un voto utile, quello per il Pd”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell’apertura della campagna elettorale dei candidati nel Lazio del Partito Democratico avvenuta in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev