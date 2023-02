Gualtieri: “Binari Metro A andavano sostituiti 15 anni fa, ma non è stato fatto”

(Agenzia Vista) Roma 9 febbraio 2023 “La mia presenza è un modo per informare, i romani sono intelligenti. Tutti siamo arrabbiati, questi binari sono del 1979, andavano sostituiti 15 anni fa e non è stato fatto. Abbiamo fatto partire questi lavori e si stanno svolgendo rispettando il programma”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del sopralluogo alla stazione metro di Cinecittà per i lavori di sostituzione dei binari della Linea A. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev