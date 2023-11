Gualtieri apre la manifestazione del Pd a Piazza del Popolo: "L'Italia è a un bivio"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 "Grazie a chi dopo un lungo viaggio è arrivato in questa piazza e grazie alla nostra segretaria nazionale, Elly Schlein, per aver fortemente voluto a Roma questa splendida Piazza, che parla di speranza, partecipazione, pace, diritti, lavoro, giustizia sociale e ambientale. Sono i valori principi, e gli obiettivi che ispirano l'impegno per rilanciare e trasformare Roma. E sono i punti al centro della riscossa democratica nazionale ed europea che questa piazza vuole suscitare e guidare. Una responsabilità nazionale che ci dobbiamo assumere, in previsione delle elezioni europee”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla manifestazione del Pd a Piazza del Popolo. Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev