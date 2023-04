Gualtieri: "Anticipare investimenti per rafforzare collegamento aeroporto-Roma"

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "In vista degli appuntamenti futuri a Roma chiediamo di anticipare alcuni investimenti per rafforzare la frequenza e la rapidità di accesso alla città. Il nuovo molo è bellissimo, un pezzo più importante del nuovo piano di sviluppo che sta andando avanti. Questo aeroporto è già un'eccellenza internazionale, ha vinto tutti i premi immaginabili e penso che possa essere ancora migliore non solo come capacità di accoglienza, ma anche come qualità. Qui abbiamo una bellissima statua del Bernini e nel molo A abbiamo i reperti di Ostia Antica. Insomma, nessun aeroporto al mondo può dare un assaggio di quella che è la più bella città del mondo e che sta attirando una quantità di turisti, che sta superando i livelli pre covid. Quindi è importante, anche in vista degli appuntamenti del futuro, che Aeroporti di Roma cresca e che si colleghi meglio alla città e alla Regione. Quindi chiediamo di anticipare alcuni investimenti per rafforzare la frequenza e la rapidità di accesso alla città di quello che non è solo l'aeroporto di Roma ma un hub nazionale e internazionale". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione della nuova area d'imbarco del Terminal 1 all'aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev