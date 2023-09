Gualtieri a New York per promuovere candidatura Roma a Expo 2030: "Partita è ancora aperta"

(Agenzia Vista) Usa, 20 settembre 2023 "La partita è ancora aperta e stiamo facendo il maggior numero possibile di incontri per promuoverlo al meglio. È una grande opportunità non solo per Roma, ma per tutti i Paesi che parteciperanno alla Fiera". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a New York per promuovere la candidatura della città a Expo 2030. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev