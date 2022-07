Grillo su Di Maio: "Fa politica per lavoro, è Giggino 'a cartelletta"

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2022 "Ci vuole l'interpretazione della politica in un altro modo. C'è gente che fa questo lavoro per lavoro, Giggino 'a cartelletta è di là che aspetta di essere archiviato in qualche ministero della Nato e ha chiamato decine di cartellette che aspettano di essere archiviati in qualche ministero", le parole di Beppe Grillo in un video postato sul suo blog. / Youtube Beppe Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev