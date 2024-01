Grillo: "Serve Erasmus del lavoro e inglese come lingua unica europea"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "Ci sarà qualche idea da portare in questa Europa che manca proprio di un concetto politico... Abbiamo ceduto una sovranità a una situazione che non capiamo più cosa sia. Cosa significa essere europei? Bisognerebbe avere un Erasmus per il lavoro, una lingua in comune... La Gran Bretagna è uscita dall'Ue, noi dovremmo mettere l'inglese come lingua unica europea" Lo dice il fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo. Fonte video: Fb Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev