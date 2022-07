Grillo: "Due mandati sono luce nelle tenebre"

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2022 "Ho guardato il Parlamento mentre Draghi parlava e non era Draghi che mi ha sconcertato, ma quel parlamento, di gente che è lì da 40 anni. Questo mi ha fatto riflettere, quel Parlamento non se lo merita nessuno, neanche Draghi. La cosa che so è che i due mandati sono la nostra luce in questa tenebra terribile", le parole di Beppe Grillo in un video postato sul suo blog. / Youtube Beppe Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev