Grillo: "Chiesa istituzione in crisi, il Papa in tv fa riflettere"

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2024 "Il Papa questa sera va in televisione. La scelta di questi mezzi di comunicazione mi fa riflettere sul fatto che la Chiesa sia in crisi. La Chiesa è diventata la classe media e come la classe media sta soffrendo". Lo dice Beppe Grillo, in riferimento alla partecipazione di Bergoglio al programma di Fabio Fazio “Che Tempo che Fa”. Fonte video: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev