Green pass, Salvini: “Politici diano il buon esempio se impongono regola”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2021 “Se la politica impone il lasciapassare deve dare l’esempio. Non può chiedere il green pass all’operaio e pretendere di andare tranquillo in Consiglio comunale o in Parlamento” così Salvini a Genova al gazebo per le firme del referendum sulla riforma della giustizia. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev