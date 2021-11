Green pass, Salvini: "Controlli su trasporti? Forze dell'Ordine rischiano di diventare obiettivo"

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2021 Super green pass, Salvini: "Controlli su trasporti? Forze dell'Ordine rischiano di diventare obiettivo" "In manovra economica cerchiamo di trovare fondi per le Forze dell'Ordine che rischiano di diventare un obiettivo sui social e non solo sui social. Far loro controllare i green pass da Polizia e Carabinieri sulla metropolitana la mattina alle 8 mi sembra difficilmente ipotizzabile" così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza stampa sulle proposte leghiste per la manovra alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev