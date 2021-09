Green pass obbligatorio per i viaggi, fila al punto tamponi croce rossa alla stazione di Napoli

(Agenzia Vista) Napoli, 01 settembre 2021 Lunga fila al punto tamponi della stazione Centrale di Napoli. Complice l'obbligo del Green pass per i treni a lunga percorrenza e alta velocità, molti viaggiatori si sono messi in fila per ottenere il certificato verde dopo l'esito negativo del tampone. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev