Green pass, Fico: "Obbligo per deputati, no spazio per privilegi"

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2021 "L'obbligo del Green Pass verrà esteso a tutti i luoghi della Camera dei deputati. Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i deputati. Lo abbiamo deciso oggi, in perfetta continuità con la delibera di due mesi fa, che già prevedeva l'uso del Green Pass a Montecitorio per eventi, seminari, convegni, così come per la mensa e la biblioteca. C'è un principio che rivendico dal primo momento in cui sono stato eletto Presidente della Camera: quello che vale per i cittadini vale allo stesso modo per i deputati. Non c'è stato e non ci sarà spazio per nessun trattamento privilegiato". Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev