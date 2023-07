Grazia a Zaki, Meloni: "Mai smesso di porre questione con al-Sisi, in lui sempre disponibilità"

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 "Patrick Zaki ha oggi ricevuto la grazia dal presidente egiziano, e voglio ringraziare per questo gesto molto importante il presidente Al Sisi. Fin dal nostro primo incontro lo scorso novembre io non ho mai smesso di porre la questione, ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità. E voglio ringraziare l'Intelligence e i diplomatici, tanto italiani che egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata". Lo ha detto in un videomessaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Twitter Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev