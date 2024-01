Gratteri: "Riforma Nordio non sufficiente, è continuo della Cartabia"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "Si continua ad avere una visione del problema mafia e della criminalità organizzata sempre sul particolare, non pensando a progetti di lungo periodo e alle riforme che servono per velocizzare i processi e far funzionare la giustizia o rendere più sicuro un territorio". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri ai cronisti all'esterno della Camera dei Deputati, per l'audizione in commissione giustizia. Il magistrato ha quindi proposto la sua soluzione: "Azzerare le riforme degli ultimi tre anni sul pianeta giustizia", in quanto "la riforma Nordio è la conseguenza della riforma Cartabia, è un continuo" e per questo non è "assolutamente sufficiente". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev