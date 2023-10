Gratteri nuovo procuratore di Napoli: Non voglio adulatori nè maggiordomi

(Agenzia Vista) Napoli, 20 ottobre 2023 " Non mi piacciono i perditempo, non voglio adulatori, non voglio maggiordomi. Non amo fronzoli, voglio persone vere con le quali ci guardiamo negli occhi. Ci diciamo quello che pensiamo", le parole di Nicola Gratteri a margine della pubblica udienza di insediamento come procuratore di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev