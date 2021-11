Granelli (Corte dei Conti): " Semplificazione non è bacchetta magica che risolve problemi Paese"

(Agenzia Vista) Bologna, 19 novembre 2021 "Stiamo vivendo in una fase complessa del nostro Paese e non possiamo pensare che con la bacchetta magica della semplificazione possiamo risolvere tutti i problemi. Non possiamo pensare che la complessità non possa essere governata. Non possiamo pensare di semplificare il nostro lavoro, che è complesso e difficile", così Ermanno Granelli, presidente del Coordinamento SS. RR. della Corte dei Conti in sede di controllo al convegno "Etica e finanza pubblica: attuazione del Pnrr e benessere per i cittadini" organizzato all'Università di Bologna dalla Corte dei Conti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev