Governo, Speranza: "Paese ha bisogno di Esecutivo forte e stabile"

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2022 "Penso che sia interesse del Paese avere un Governo stabile e forte in grado di affrontare le emergenze del Paese. Abbiamo davanti mesi non semplici compresa la partita del Covid che non è ancora chiusa. Spero che mercoledì si arrivi ad una situazione che ci permetta di continuare a lavorare" così il ministro della Salute Roberto Speranza a margine del Congresso nazionale del Psi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev