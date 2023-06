Gli onori militari per il Presidente Mattarella in tribuna per la parata del 2 Giugno

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso posto in tribuna autorità, arrivato ai Fori Imperiali a bordo della Lanzia Flaminia presidenziale insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Resi gli onori, prende ora il via la tradizionale sfilata per il 77esimo anniversario della Festa della Repubblica. Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev