Gli auguri di Pasqua del Presidente della Liguria Toti: Un pensiero a chi oggi lavora

(Agenzia Vista) Genova, 31 marzo 2024 "Care amiche, cari amici, buona Pasqua, buona Pasqua a tutti! La Pasqua è una festa importante, una festa importante per la nostra tradizione cristiana cattolica e per chi crede, due giorni di riposo, di tempo passato con gli affetti più cari. Vorrei fare gli auguri a tutti voi, ma soprattutto a chi oggi sta lavorando, a chi oggi sta lavorando nei nostri ospedali, nei nostri pronto soccorsi, alle forze di sicurezza del Paese. Come sapete il momento non è facile in tutta Europa e nel mondo. Auguri a chi, insomma, sta anche oggi lavorando al servizio di tutti noi per rendere la vostra convivenza civile più sicura, più giusta. E poi auguri anche a chi evidentemente sta lavorando nei nostri alberghi, bar, ristoranti, negozi. Siamo alla vigilia di una stagione turistica che ci auguriamo e siamo certi che ricca di soddisfazioni", le parole del Presidente della Liguria Toti. / Fb Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev