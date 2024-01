Gli auguri di Capodanno del Capo della Polizia Vittorio Pisani

(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2024 Nella notte di Capodanno il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha voluto manifestare l’ultimo giorno dell’anno la sua riconoscenza ai poliziotti impegnati per garantire la sicurezza nelle città, nelle piazze e nelle località turistiche di tutta Italia. Il Prefetto Pisani lo ha fatto collegandosi via radio e in video dalla sala operativa della Questura di Napoli con tutte le sale operative. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev