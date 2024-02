Gli agricoltori al presidio dei trattori a Roma: "Siamo qui per avere una speranza"

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2024 Da giorni è in corso il presidio degli agricoltori con i trattori alla Nomentana, a ridosso del Raccordo Anulare. "Siamo qui, forti e tosi" dice uno di loro. "Siamo qui per avere una speranza. Senza risposte è la fine dell'agricoltura". "Combattiamo per il nostro futuro". "La politica europea deve ascoltarci, buona parte del benessere europeo è sulle nostre spalle". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev