Giustizia, Salvini: "Referendum occasione storica, ma silenzio pazzesco"

(Agenzia Vista) Milano, 21 maggio 2022 Il 12 giugno ci sarà anche il referendum sulla giustizia, c'è un silenzio mediatico pazzesco. È un'occasione storica per cambiarla dopo 30 anni. Per la prima volta non si vota di lunedì, non sono complottista ma metto in fila i puntini. Forse a qualcuno interessa che la giustizia non cambi o voti meno gente possibile". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto all'Assemblea Regionale di Lombardia Ideale. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev