Giustizia, Renzi: "Carriera magistrati se bravi e non per correnti"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2022 Bisogna far fare carriera ai magistrati se sono bravi, ma siccome le correnti contano" per far carriera è necessario "appartenere alla corrente giusta". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della presentazione del suo nuovo libro "Il Mostro". Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev