Giustizia, Cartabia: "Positive oltre 99% valutazioni toghe"

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2021 Nell'arco cronologico che va dal 2017 al 2021, in tema di valutazione di professionalità dei magistrati "le valutazioni negative sono state in totale 35 (0,5 %), le valutazioni non positive sono state in totale 24 (0,3 %) e le valutazioni positive sono state in totale 7.394 (99,2 %)". I dati sono stati forniti dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in risposta a un'interrogazione del deputato di Azione Enrico Costa al Question time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev