Giustizia, Berlusconi: Alcuni magistrati passati tra i 5Stelle, dimostrando poca imparzialità

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2023 "Il nostro obiettivo non è certo un conflitto fra politica e magistratura. Le nostre riforme non sono contro i magistrati, sono per i cittadini. Certo, incontrano l'ostilità di alcuni settori politicizzati della magistratura. Alcuni di questi magistrati sono passati direttamente dai loro uffici giudiziari alle aule del Parlamento, nelle file dei Cinque Stelle. Questo dimostra quanto poco quei magistrati potessero essere imparziali" , le parole di Silvio Berlusconi in un video postato sui social. / Fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev