Giunta elezioni, Foti (FdI): "Legge prevale sempre su interesse personale". Bagarre in Aula

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 È bagarre in Aula alla Camera durante l'intervento di Foti, che ha dichiarato: "Non può esistere, tanto meno all'interno della Giunta per le elezioni, il principio della 'difesa a prescindere di ciò che è miò. Quella che va difesa è una regola. Trovo sgradevole far uscire uno studio solo per causare un procurato allarme e dove si evidenzia come, con il riconteggio delle schede elettorali delle ultime elezioni, sarebbero una ventina i deputati che rischiano il posto. Ma, ad ogni modo, se fosse vero che in ragione di un principio giuridico si devono cambiare alcuni parlamentari perchè occupano indebitamente un seggio, la legge prevale sempre sull'interesse personale. Così funziona in uno Stato di diritto". Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha commentato il rinvio di ieri della seduta della Giunta per le elezioni bloccata dalla protesta dei parlamentari del Movimento 5 stelle. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev