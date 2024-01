Giubileo 2025, Pompei: "Deloitte sarà advisor strategico per il Vaticano"

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2024 "Per il Giubileo 2025 Deloitte sarà advisor strategico per il Vaticano, quindi metteremo a disposizione le nostre competenze per questo storico avventimento". Così Fabio Pompei, Ceo di Deloitte, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev