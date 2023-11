Giubileo 2025, Gualtieri: "Grande collaborazione tra Italia e Santa Sede"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "Una riunione positiva, in cui è emersa una grande collaborazione istituzionale tra Italia e Santa Sede, un comune impegno per il successo del Giubileo. Voglio ringraziare il governo e la presidente Meloni, la cabina di regia, il sottosegretario Mantovano, per l'impegno straordinario per garantire successo all'evento giubilare" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della cabina di regia sul Giubileo 2025 a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev