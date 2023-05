Giubileo 2025, Gualtieri: Cabina di regia molto positiva, speriamo di lasciare eredità per la città

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2023 “Una riunione molto positiva. Hanno partecipato anche i parlamentari, è stata l’occasione per illustrare anche ai nuovi membri del tavolo le linee strategiche del Giubileo. Poi siamo andati nel merito dello stato di avanzamento delle varie procedure, che vanno secondo tabella di marcia. Abbiamo messo a punto dialogo tra i vari soggetti. Poi abbiamo illustrato anche il secondo Dpcm, che è pronto. Speriamo i lavori in corsi lascino anche eredità positiva per la città. Alcune opere sono molto significative”, le parole del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in seguito alla Cabina di regia sul Giubileo 2025 tenutasi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev