Giorno Ricordo Foibe, Fontana: “Per anni colpevole silenzio, scusa a coloro che hanno sofferto”

(Agenzia Vista) Roma 8 febbraio 2023 “Il massacro iniziato nel 1943 si protrasse per due anni dalla fine del conflitto mondiale, colpendo civili, giovani ed anziani, donne e bambini. Ricordare significa “portare al cuore”, rivivere con il sentimento e vicende terribili che per troppo tempo rimasero vive nelle coscienze dei sopravvissuti e familiari. La tragedia venne tenuta nascosta, per anni è stato mantenuto un colpevole silenzio, bisogna chiedere scusa a chi ha sofferto”. Lo ha dichiarato il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana intervenendo nel corso della proiezione del docu-film “Ricordare, portare al cuore” in occasione del Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata che si è svolto presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev