Giorno Memoria, Mattarella: "7 ottobre raccapricciante replica orrori della Shoah"

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2024 "Assistiamo, nel mondo, a un ritorno di antisemitismo che ha assunto, recentemente, la forma della indicibile, feroce strage antisemita di innocenti nell'aggressione di terrorismo che, in quella pagina di vergogna per l'umanità, avvenuta il 7 ottobre, non ha risparmiato nemmeno ragazzi, bambini e persino neonati. Immagine di una raccapricciante replica degli orrori della Shoa". A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale in occasione delle celebrazioni del "Giorno della Memoria". Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev