Giorno della Vittoria in Russia, Putin ai militari: "State combattendo per libertà"

EMBED





(Agenzia Vista) Mosca, 09 maggio 2022 "Ora, in questi giorni, state combattendo per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra Patria, la Russia", le parole di Putin nel corso del suo discorso alle celebrazioni nel giorno della vittoria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev