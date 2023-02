Giorno del ricordo, Meloni: "Oggi Palazzo Chigi illuminato con il tricolore per vittime Foibe"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 febbraio 2023 "Non posso non partire da un ricordo delle vicende nel confine orientale. Nella giornata di oggi Palazzo Chigi sarà colorato di tricolore, con una scritta 'Io ricordò proprio in memoria degli esuli". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev