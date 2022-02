Giorno del Ricordo, Draghi: "Continuare a costruire memoria storica condivisa"

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2022 "A distanza di oltre settant’anni, dobbiamo cogliere l’opportunità di questa giornata per continuare a indagare sulle cause profonde di quanto accaduto. E dobbiamo continuare a costruire una memoria storica condivisa.", così il presidente del Consiglio Draghi alla cerimonia per il Giorno del Ricordo al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev