Giornata vittime terrorismo, Mario Calabresi: "Mattarella uno di noi"

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2022 "Sono stati i presidenti della Repubblica ad aiutare l'opinione pubblica a ricordare. Prima Carlo Azeglio Ciampi, poi Giorgio Napolitano con gesti forti, infine Sergio Mattarella capace di comprendere fino in fondo le sensibilità di chi ha perso una persona amata, un presidente che non possiamo non sentire anche per storia personale uno di noi". Così Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi assassinato da esponenti di Lotta continua, in aula alla Camera nel Giorno della memoria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev